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- 美品 掛け軸 平田龍彦作 種田山頭火俳句『山あれば～』共箱 円相 年中掛け
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商品詳細
サイズ143×65センチ紙本共箱肉筆軸先陶器目立った汚れなく状態良いです。山あれば山を観る雨の日は雨を聴く春夏秋冬あしたもよろしゆふべもよろしインテリア和室床の間おもてなしカフェ旅館俳句絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
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