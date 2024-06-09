美品！クローズ\u0026ワースト河内鉄生

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フィギュア種類···コレクションフィギュア#河内鉄生#CRAZYHEAD#クローズ\u0026ワースト#フィギュア武装戦線#高橋ヒロシクローズシリーズの河内鉄生のフィギュアです。未開封の箱に入っています。●サイズ：箱縦27.5cm横16cm奥行き14cm●付属品：箱入り●状態：室内にて箱のまま飾っていました。新品未開封の公式商品です。日焼けや汚れなどはありません。美品ですが、使用感が気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項：その他の商品をおまとめご購入をお考えの方は、同梱発送による送料差額分値引きしますので購入される前にコメントからお知らせ下さい。よろしくお願いいたします。