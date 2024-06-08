HRM ハリウッドランチマーケット　ネックレス

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商品詳細
HRMハリウッドランチマーケットシルバー 925ネックレスユーズド品気に入って使用していたので、シルバー製品特有の小キズ等あります。重量、ボリューム感◎ハリウッドの中でもトップクラスのシルバー925でこれだけ分断に使える物は今後無いかもです。(自論)ほぼチャームの重量です。磨くとピカピカになるかと思いますが、好みがあるので、磨かずそのまま出品します。重すぎて疲れますが、とても素敵です。ずっしり重量感があるシルバー製品がお好きな方宜しくお願い致します。メキシコシルバージョージジェンセンなどのsilver製品に合わせて使用していました。あまり人と被りません。コンパクト発送
http://narcologia.ru/goods/marshal292380.html
http://narcologia.ru/goods/unusable111274.html
http://narcologia.ru/goods/stage677497.html
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