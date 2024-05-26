エポカEPOCA UOMO◇スーツ◇セットアップ

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商品詳細
EPOCAUOMOのスーツです。シルバーグレーにシルバーのストライプが入った生地で、素材は毛59%絹40%ポリエステル1％です。■表記サイズ・ジャケット:44・パンツ:44(実寸もご参考下さい。)■実寸◆ジャケット・肩幅：43cm・身幅：51cm・袖丈：61cm・裄丈：83cm ・着丈：70cm◆パンツ・ウエスト：80cm(平置40×2cm) ・総丈：102cm・股上：24.5cm・股下：80cm ・ワタリ幅：31cm・スソ幅：21.5cm (多少の誤差はご了承下さい。)■状態使用感あまり無く、状態はとても良好です。他にもアパレルをメインにエルメネジルドゼニアロロピアーナダンヒルブリオーニボリオリフェラガモグッチプラダジョルジオアルマーニドルチェ\u0026ガッバーナヴェルサーチヒューゴボスマッキントッシュバーバリーアクアスキュータムポールスミスマーガレットハウエルラルフローレンブルックスブラザーズダーバンヨウジヤマモトイッセイミヤケコムデギャルソンヘルムートラングドリスヴァンノッテンヴィヴィアンウエストウッドヒステリックグラマーナンバーナインラッドミュージシャンアタッチメントカズユキクマガイジュンハシモトビームスシップスユナイテッドアローズエディフィストゥモローランドディーゼルショットアルファアヴィレックスバブアーモンクレール等を出品していますので、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/composite719554.html
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