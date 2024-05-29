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vivienne westwood キーリング
商品番号 V57376893275
商品名

vivienne westwood キーリング
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドマン
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。viviennewestwoodヴィヴィアンウエストウッドのキーリングです。【サイズ】縦　約8cm×横　約6cm未使用ですが4枚目の写真の通り黒い汚れがあります。色は深めのグリーンで、2枚目の写真の方が色味が近いです。箱等はございません。メルカリ便で発送いたします。ご検討よろしくお願いします☺︎カラー···グリーン#viviennewestwood#キーリング
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