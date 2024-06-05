ナバホ　Dan Jackson ダンジャクソン　リング　オーバーレイ　ラグ　指輪

◆お手数ですが、ご購入前にプロフィールを一読頂けますようお願い申し上げます。☆インディアンジュエリーは、肌の露出が増えるこれからのスタイルに、ワンポイントとしても大変オススメです♪作者/素材DANJACKSON/刻印なし☆サイズ 約23,5〜24号(画像にてご確認下さい)※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。素材とインディアンジュエリーの特性上、多少のスレ・小キズ、くすみや変色等はありますが、まだまだご着用頂けるコンディションだと思います。外装等を含む実店舗購入レベルの完全な新品をお求めの方や細部にこだわる方、used慣れされていない方、上記が気になる方はご購入をお控えください。#REDAPPLE出品のアパレル類はこちらからご覧頂けます。■意図せず記載事項に誤りがあった場合は、画像優先にさせて頂きます。画像をよくご確認の上ご購入下さい。■複数まとめてご購入をご希望の場合、送料分等で若干多めに値引き出来る場合がありますので、ご購入前にご相談下さい。USA米国製スターリングシルバーナバホインディアンジュエリーnavajo指輪リングバングルネイティブコインシルバーvintageビンテージヴィンテージネックレスズニホピ



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