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シルバー925 ティアベル ペンダントトップ
商品番号 I64974336742
商品名

シルバー925 ティアベル ペンダントトップ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー925のティアベルです。揺れる度綺麗な音色が鳴ります。こちら購入した物の、他に気に入ったデザインのものを見つけてしまったので販売致します。#クロムハーツ#ロンワンズ#シルバーネックレス#シルバー925材質···シルバー
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