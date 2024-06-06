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シルバー950 ツイスト3連リング
商品番号 V48791760376
商品名

シルバー950 ツイスト3連リング
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー950ツイスト3連リングシルバー950を使用しハンドメイドで造られた、ツイストリング3連セットです。幅:3.6mm×3本号数:15号(3本とも)3連で重ねてつけても良いですし、2連でも1つでも、他のリングとの重ね付けで更にボリュームを出して使える使い勝手の良いリングです。指のむくみ具合によって本数も変えられますし、3本重ねた場合でも同じ幅の太いリングより外しやすく、重宝しました。
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