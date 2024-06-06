VINTAGE ヴィンテージ BANE リング シルバー925 指輪 16号

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VintagebaneRingSilver925No.16アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。上質なシルバー925を使用したヴィンテージリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があり、925刻印もしっかりあります。ユニセックスでご使用頂けます。Cisséオリジナル巾着袋付き。カラー:シルバーサイズ:16号最大幅:0.9cm重量:2.3g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。No.561