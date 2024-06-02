80's ヨウジヤマモトプールオム ウールギャバ セットアップ ネイビー ...

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商品詳細
YohjiYamamotoPourhommeジャケットスラックス共にサイズSで、カラーはダークネイビーです。裾上げ済みですがコンディションは良好です。ジャケットは着丈も長く大きめな作りで、スラックスはワイドスラックスの形です。スラックスは173cmでほどよい着用感でした。ジャケット肩幅49袖丈63身幅57着丈78スラックスウエスト84股上37股下67ワタリ41裾幅22
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