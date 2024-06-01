men’s Bigi メンズビギ　スリーピース　セットアップ　グレー

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季節感···春、秋、冬カラー···グレー☆アイテムメンズビギスリーピースベストは リバーシブルジャケット：総裏地 サイドベンツ 2ボタンパンツ：ノータック シングル裾上げ☆サイズサイズ表記がないためMは主観になります以下のサイズデータをご参照くださいジャケット肩幅：40身幅：50着丈：65袖丈：58パンツウエスト：40平置き時ワタリ：30股下：70☆コンディション昨シーズン約半年程、他のスーツと併用しながら着用した物ですクリーニングは済んでいます目立った汚れや傷は見当たりませんが細かなスレはご了承下さい匿名配送にて発送します☆他にも出品しているガジェットを#まさやんのガジェットでまとめています。○○○円だったら欲しいのにと思った方、ご相談ください。大幅な変更はできませんが可能な限り対応させていただきます。☆まとめ買がお得複数点の場合には送料相当の割引きもご提案させていただきますので事前にご相談ください#まさやんのメンズ一覧はこちらフォロー割あります2,000円以上→200円5,000円以上→300円10,000円以上→500円購入前にフォローしたと申し付け下さい