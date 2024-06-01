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カイSAR
商品番号 A64293624606
商品名

カイSAR
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,108 円
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商品詳細

すぐスリーブにいれましたしかし右上にほんの小さい傷があります大して目立たないですが気になる方はご遠慮ください値段はできれば下げたくないですが交渉します
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