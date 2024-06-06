明日朝まで値引き セルマー ソプラノサックス コンセプト

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商品詳細
半年ほど使用しました。傷などはありません。豊かな音色とレスポンスの良さが堪能できます。モデルティップオープニング(mm)テーブル(mm)Concept1.0621.00参考市場最安価格 17,765円種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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