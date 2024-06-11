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リックオーエンスストール
商品番号 F95360748174
商品名

リックオーエンスストール
ブランド名 リックオウエンス
特別価格 税込 19,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ダークブルーリックオウエンス大きなスカーフ素材　　たぶんウール100%大きさ　約200×140cm状態　　数回楽しみクローゼットに保管してあった　息子が10年前相当にお高く購入したものの、海外赴任し、帰国予定が不明なためどなたかにお譲りしたく、出品しました。詳細は不明です。希少なものらしいですが3Nでよろしくお願いします。1枚目のお写真が実物のお色に近いです。他に出品していますベージュのリックオーエンスのストールと合わせてご縁をいただける方がいらっしゃいましたら、お値引きのご相談お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/recommended658690.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce592855.html
http://narcologia.ru/goods/revamp845222.html
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