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【デッドストック】米国製　ヤンキース　96ワールドシリーズ　チャンピオンキャップ
商品番号 L84180534548
商品名

【デッドストック】米国製　ヤンキース　96ワールドシリーズ　チャンピオンキャップ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 5,574 円
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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【デッドストック】　ヤンキース　1996ワールドシリーズ　チャンピオンキャップ【生産国】USA【年代】1996＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約7cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿1996ワールドシリーズ　チャンピオンキャップヴィンテージディティール満載で旧タグ　米国製のツバ裏グレー。タグ付きデッドストック品は希少かと思います＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿着用には問題ありませんが、ツバにステッチのホツレあり（画像９枚目）10/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
http://narcologia.ru/goods/stepchild104552.html
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