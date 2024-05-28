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カイリー4 ナイキ バスケットボールシューズ バッシュ
商品番号 P73136165226
商品名

カイリー4 ナイキ バスケットボールシューズ バッシュ
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

カイリー4ナイキバスケットボールシューズバッシュ使用感はとても強いです！バスケットするとかには問題ありません！靴裏の山は結構ある方だと思います！！中古品なので傷汚れはありますので何卒よろしくお願いします！※神経質の方は購入を控えて下さいメインカラー···ホワイト
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