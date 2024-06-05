【新品・未使用\u0026半タグ付き】SUPREME トルーパーハット　ベージュ

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★即支払いで最短翌日着発送❗️❗️★匿名配送\u0026配送方法変更可能❗️❗️★24時間コメントなし即購入大歓迎❗️❗️★鑑定済み正規品●カラー:ベージュ●サイズ:ワンサイズ●付属品:半タグ●購入場所:SUPREMEオンライン●状態ランク:S《S》試着のみ、新品未使用《A》使用感なし.傷み汚れなし《B》少し使用感はあり.目立つ傷み汚れなし《C》使用感あり.少し傷み汚れあり《D》全体的な使用感あり.傷み汚れあり【詳細】購入してから使用する機会がなく保管しておりました。未使用品になりますが経年による汚れなどが見られる場合も御座いますのでご了承よろしくお願いします。出品している商品は全て１度人の手に渡った中古品になります。極度に状態を気にされる方は購入をお控え下さい。当店の商品は交渉中関わらず全て\"早い者勝ち\"となっておりますのでご了承下さいm(__)m