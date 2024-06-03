REDMOONレザーウォレット チェーン

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商品詳細
REDMOON【レッドムーン】レザーウォレットチェーンカラー:ブラック素材：リアルレザーフックのみsilver※REDMOON刻印有り20年くらい前に購入しましたが、殆ど使用していません。多少経年劣化はありますがレザーの質感は損なわれておりません。フックは磨くとsilverなので輝きを取り戻します。現状は酸化したブラックです。ご質問あればコメントください。REDMOONレザーウォレットチェーンシルバーカラー···シルバー
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