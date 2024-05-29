【値下げしました】ルイ・ヴィトン（LOUISVUITTON）ダミエ　三つ折り財布

ルイ・ヴィトンの三つ折り財布 黒のダミエです。コンパクトでかさばらないデザインです。財布形...三つ折り（札入れ１、カードポケット11）※小銭入れはついていません。カラー...ブラック所々に小さな傷みあり。沖縄の免税店で購入※箱無し※袋付きお値引き検討しますので、お気軽に！



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