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【値下げしました】ルイ・ヴィトン（LOUISVUITTON）ダミエ　三つ折り財布
商品番号 M46471103842
商品名

【値下げしました】ルイ・ヴィトン（LOUISVUITTON）ダミエ　三つ折り財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトンの三つ折り財布　黒のダミエです。コンパクトでかさばらないデザインです。財布形...三つ折り（札入れ１、カードポケット11）※小銭入れはついていません。カラー...ブラック所々に小さな傷みあり。沖縄の免税店で購入※箱無し※袋付きお値引き検討しますので、お気軽に！
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