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ダンヒル　ロゴ　レザー　ベルト
商品番号 G74043824623
商品名

ダンヒル　ロゴ　レザー　ベルト
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒル　ロゴ　レザー　ベルト★全長の長さ　　約　116.5㎝★madeinEngland穴の状態みていただくとわかるのですが、使用回数自体は少なく、状態は良好かと思いますが、コバ部分にやや擦れが白っぽくみられるところがあります。個人的には目立つほどではないかと思いますが、気になる方はご遠慮ください。未使用品ではありませんので、どうしても金具部分やレザー部分などの光の加減などで見える細かな傷等はあるかとおもいます。ご理解の上ご購入お願いいたします。素材···本革カラー···ブラック
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