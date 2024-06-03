サルヴァトーレ フェラガモ ベルト レザー ロゴデザイン ブラック

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お目に留めて頂きまして本当にありがとうございます(*^_^*)コメントなしでの即購入もOKです♪断捨離にて売り切りたいため、お値引き希望の方はご希望の金額を気軽にコメントください♪ブランド物に関しましては全て正規品のみ出品しております。★サイズ長さ 約74cm〜 約79cm（素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）細かい点も注意しておりますが、全て自宅保管品であり、一度は人の元に渡ったものです。USED品としてのご理解ある方の購入をお願い致します。お互いに気持ちの良いお取引が出来ますように願っております(o^^o)★どうぞ宜しくおねがいします★◇写真は環境によって多少見え方が違う事があると思います。◇小さな汚れや傷等は見落とすこともあるかと思います。トラブルを避けるために神経質な方や細かい部分まで気になさる方は購入をお控え下さい。