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【美品】【希少】 キャップ CUTS HYSTERIC GLAMOR
商品番号 C63787200183
商品名

【美品】【希少】 キャップ CUTS HYSTERIC GLAMOR
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 2,790 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HystericGlamourヒステリックグラマー2018年9月後半よりロンドン、ニューヨークと次々とお披露目されてきた写真集『CUTS』を出版したGimme5、DoBeDoと交流のあるHYSTERICGLAMOURが日本での販売をサポートする事になりました。適度な厚み感のしっかりとした作りのキャンバスキャップです。スナップバック式になっていますので、男女問わず着用いただけるデザインです。またブランドロゴが無いので、人と被らないデザインとなっています！着用は数回してますがメンテナンスをしっかりしてましたので汚れもなく状態は非常にキレイです。素人による自宅保管を前提にご理解いただける方にお譲りできればと思います。#キャンバスキャップ#CUTS#フリーサイズ#ユニセックス
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