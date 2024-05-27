【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ　Tシャツ　ショルダーCB　ベージュLL

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新品未使用タグつき。BLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジの半袖Tシャツ。価格15,400円【商品説明】ショルダーにクレストブリッジチェック柄を使用。【カラー】ベージュ【サイズLL(XL)】着丈72肩幅52身幅58袖丈25※新品ですが自宅保管のため神経質な方はお控え下さい。#トップス#Tシャツ#ティシャツ#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベルクレストブリッジ#BLACKLABELCRESTBRIDGE#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE#URBANRESEARCHアーバンリサーチ#GROBALWORKグローバルワーク#LAKOLE#THESHOPTK#GAPギャップ#H\u0026Mエイチアンドエム#ZARAザラ#Bershkaベルシュカ#BEAMSビームス#TKタケオキクチ#MKミシェルクラウン#BOYCOTTボイコット#RAGEBLUEレイジブルー#UNIQLOユニクロ#GUジーユー#RUPERTルパート#R.NEWBOLDアールニューボールド#UNITEDARROWSユナイテッドアローズ#nanouniverseナノユニバース#SHIPSシップス#HAREハレ#CIAOPANICチャオパニック#HIDEWAYSハイダウェイ#coenコーエン#PaulSmithポールスミス#FREDPERRY フレッドペリー#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド#MACKINTOSHマッキントッシュ 7柄・デザイン...チェックカラー...ベージュ袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬