【美品】ルイヴィトン　M61695 ポルトフォイユ・ミュルティプル　モノグラム

LouisVuittonルイ・ヴィトン LVM61695ポルトフォイユ・ミュルティプル折り財布コンパクトウォレットミニサイフモノグラムLVロゴメンズブラックとグレーのアイコニックな新素材、モノグラム・エクリプスキャンバスで仕立てた「ポルトフォイユ・ミュルティプル」。コンパクトながら多くのポケットやカードスロットを備えた財布は、機能的でポケットにもすっきりと収まります。刻印画像あり12x9x1.5cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・エクリプスキャンバスライニング：レザー（皮革の種類：牛革）クレジットカード用ポケット5つ紙幣用ポケット2つレシート用の内側ポケット2つ★購入先・品質保証★古物商許可証が必要な古物市場で購入。鑑定士により真贋鑑定をいたしております。確実正規品になりますので、ご安心してお買い求めくださいませ(^^)★注意事項★◎素人採寸の為、サイズは誤差が生じることがございます。◎基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。★状況によって発送方法（ゆうゆう・らくらく）が変わる場合がございます。匿名発送でお送りいたします。



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