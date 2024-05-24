極美品 M 02年 米国製 スプーンビルキャップ Patagonia パタゴニア ...

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極美品PatagoniaSpoonbillCap02年米国製様々なブランドにサンプリングされているPatagoniaのスプーンビル。現在は製造されておらず、2000年代に中国製に切り替わる以前のUSA製です。出回っているほとんどがキッズサイズやサイズなど一般男性には小さいサイズですが、こちらは貴重なMサイズ。またスプーンビルの中でも珍しい、総柄デザインかつサイドメッシュの個体。リバーショーツなども非常に人気のあるトラウト柄です。ショーツと合わせても◎色残りが濃く、内側ベルトやメッシュの汚れなどのほとんどない極美品コンディション。【仕様】サイズ:Mつばの長さ:ロング深さ:やや浅めブランド:Patagonia︎︎【状態】A濃色かつ使用感の少ない極美品。S：未使用品デッドストックA：使用感が少なく状態良好B：少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがあるC：やや使用感があり部分的に汚れやダメージがあるD：全体的に使用感、ダメージがある※輸入品につき記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。重大な見落とし欠陥があった場合を除き返品・交換対応はいたしかねます。❗️必ずプロフィールご一読ください。希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。#エンカウント_Patagonia#エンカウント_キャップ・ハット#エンカウント_allーーーーーーーPatagoniaパタゴニアなどのブランド、ム、キャップバケットハットバケハ帽子などのアイテム、80s90s古着vintageヴィンテージビンテージ刺繍スプーンビルロングビルダックビルspoonbilllongbillduckbillサマーシェードsummershadeオーバルロゴオーバルサマーシェイドなどのテイストが好きな方におすすめです。