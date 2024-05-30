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エンゼルス　ニューエラ　迷彩　カモフラ　キャップ
商品番号 W84153603905
商品名

エンゼルス　ニューエラ　迷彩　カモフラ　キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:SNAPBACK2023年8月にエンゼルスタジアムのチームショップで購入し、1試合観戦時のみ着用しました。国内完売品でレアなキャップだと思います。
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