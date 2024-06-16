neighborhood×wind and sea キャップ　未使用

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NEIGHBORHOODWINDANDSEAネイバーフッド ウィンダンシー メッシュキャップNHWDSC-CAPカラー NAVYネイビーサイズ フリー【商品詳細】品名：NHWDSC-CAP品番：221FRWSN-HT01S素材：COTTON100/NYLON100カラー：カーキサイズ：フリー（56㎝～62㎝）フロントパネルにボックスロゴのエンブロイダリーを施したメッシュキャップ。バックに、スナップ式のアジャスターパーツとピスネームを付属。WINDANDSEAとのコラボレーションモデル。発送の際は小さく梱包致しますのでご承知下さい。タグはありませんが室内試着のみの未使用品となっておりますお値下げのご相談など気軽にコメント下さい。