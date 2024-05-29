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WHITE HOUSE COX 編みベルト
商品番号 U36324449653
商品名

WHITE HOUSE COX 編みベルト
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど前に購入。ここ2.3年は出番なく眠っておりました。写真3枚目、ほつれあります。全長:約112cm
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