WHITE HOUSE COX 編みベルト

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商品詳細
5年ほど前に購入。ここ2.3年は出番なく眠っておりました。写真3枚目、ほつれあります。全長:約112cm
http://narcologia.ru/goods/reboot640936.html
http://narcologia.ru/goods/stair607000.html
http://narcologia.ru/goods/flight14528.html
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