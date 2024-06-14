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NIKE ナイキ　コルテッツ　28.5センチ
商品番号 J44514174295
商品名

NIKE ナイキ　コルテッツ　28.5センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,331 円
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商品詳細

メインカラー···ホワイトモデル/シリーズ···CORTEZナイキのコルテッツです。おそらく1994年製造品。90年代の後半に購入したと記憶してます。当初は履いていましたが、ここ20年ほど室内の下駄箱で眠っていました。古いモデルなので、ご理解とご知識のある方で、お願いします。メルカリ便での発送を予定しています。送料込みのお値段です。画像に写っている物が全てです。その他、気になる点はご連絡下さい。指定場所の画像アップいたします。中古品になりますので、ご理解の上、購入後の返品返金は不可になります。ご了承ください。プロフィールもご覧下さい。よろしくお願いします。
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