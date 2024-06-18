ニューエラ(NEW ERA) キャップ NEW YORK YANKEES 8

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商品詳細
ニューエラ(NEWERA)59FIFTYニューヨークヤンキースグレーxブランクキャップNEWYORKYANKEES8(約63.5cm)[並行輸入品]通販サイトで購入しましたが、サイズを間違えてしまった為出品致します。外には一度も持ち出していませんが1度開封していますので神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮ください。素材構成100%ポリエステル取り扱い案内手洗いのみクロージャータイププルオンフィットタイプフィッテドこの商品について■サイズ8(約63.5cm)■並行輸入商品
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