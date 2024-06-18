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ニューエラ(NEW ERA) キャップ NEW YORK YANKEES 8
商品番号 T30057965169
商品名

ニューエラ(NEW ERA) キャップ NEW YORK YANKEES 8
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,840 円
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商品詳細

ニューエラ(NEWERA)59FIFTYニューヨークヤンキースグレーxブランクキャップNEWYORKYANKEES8(約63.5cm)[並行輸入品]通販サイトで購入しましたが、サイズを間違えてしまった為出品致します。外には一度も持ち出していませんが1度開封していますので神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮ください。素材構成100%ポリエステル取り扱い案内手洗いのみクロージャータイププルオンフィットタイプフィッテドこの商品について■サイズ8(約63.5cm)■並行輸入商品
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