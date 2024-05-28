オフホワイトベルト 黒

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商品詳細
オフホワイトのベルトでカラーは黒です。2023年の4月頃購入し、30,000円でした。2回使用したのみですので美品です。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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