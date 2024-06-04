LOUIS VUITTON ダミエ　長財布

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LOUISVUITTONルイヴィトンダミエ 長財布小銭を入れる部分はございません国内正規店で購入付属品は布袋箱は処分してしまいましたが他の箱がありましたのでサイズは少し大きいですがおまけでお付けします。usedそんなに使っておりませんので目立った汚れや傷みはございませんが角のすり減りなど写真でご確認頂ければと思います。長らくの自宅保管なので多少皮のベタつき等感じられるかと思います。中古品とのご理解の上お願い致します。カラー···ブラウン