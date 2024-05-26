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【レア】JORDAN BRAND ジョーダン　ウォームアップ　シャツ　半袖
商品番号 M18535798556
商品名

【レア】JORDAN BRAND ジョーダン　ウォームアップ　シャツ　半袖
ブランド名 ジョーダンブランド
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅商品説明（特徴・ポイント）　JORDANBRANDジョーダンブランド　90sビンテージ　ヴィンテージ　vintage　半袖　シャツ　　ウォームアップシャツ　シューティングシャツ　スナップボタン　メッシュ　バスケ　バスケット　ワッペン　刺繍　レア　希少　✅サイズ：M✅平置採寸(約cm)　着丈74　身幅57　肩幅50（ラグラン）※ご自身でお手持ちの服と比較し　ご参考までにご判断下さい。✅素材：（写真参照）✅状態　ビンテージのためやや使用感あり。　数カ所小傷やホツレなどありますがそこまで　目立たなく着用頂けるかと思います。　その他特に目立つような汚れやダメージなど　ないかと思いますのでまだまだ着用頂ける　お品かと思います。　　　※古着のため説明欄にない傷・ダメージ・　　劣化等の見落としがあることがございます。　　少しの汚れやダメージが気になる方は　　ご購入をお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/browse931791.html
http://narcologia.ru/goods/flight391528.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic605912.html
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