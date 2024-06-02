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2PAC 両面プリント ラップ Tシャツ ヴィンテージ 加工 ヒップホップ
商品番号 E61493685350
商品名

2PAC 両面プリント ラップ Tシャツ ヴィンテージ 加工 ヒップホップ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き、誠にありがとうございます。▶︎フォロー割引お得なフォロー割引がございます。詳しくはプロフィールをご覧下さい。▶︎EffnClothing-2PAC両面プリントHIPHOPラップストリート音楽TシャツEffnClothingより、2パックがプリントされたインパクト抜群の半袖Tシャツになります。両面は大判プリントでヴィンテージのような雰囲気に合わせた色味が再現されており、一層雰囲気を感じ取って頂けるかと思います。サイズはXLで男女問わずオーバーサイズで着用していただけます。現在は完売の為入手困難なブランドで、国内での取扱いも少ない希少な逸品となっております。【EffnClothing】USを中心としたストリートカルチャーを背景にアーティスト、著名人にオマージュを捧げたコレクションを展開し続け、ヴィンテージ加工が施されたボディを多く取り扱う。他のブランドには無い風合いを再現し、近年ではあまり見ないインパクト抜群のビッグプリントも必見。国内外問わず正規の展開が限られた希少なオーストラリア発のローカルブランド。▶︎XLサイズ（着丈82身幅62肩幅60）▶古着商品の為、多少の使用感がございますが、目立った傷や破れもなく、まだまだ着用していただけます。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上お取引お願い致します。中古品の為完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。▶︎他にも多数、魅力的な「Tシャツ」を出品しております。#こだまの「Tシャツ」全ての商品ははコチラから#こだまの「古着」※円滑なお取り引きを希望しています。コンビニ/ATMでのお支払いの場合、いつ頃お支払い可能か購入前にコメントをお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei260771.html
http://narcologia.ru/goods/flight134128.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture717041.html

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