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正規品 HERMES エルメス 手袋 本革 ブラック サイズ8 高級革手袋
商品番号 Q58358314260
商品名

正規品 HERMES エルメス 手袋 本革 ブラック サイズ8 高級革手袋
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【正規品です！ロゴマークをご確認ください】タテ：21cm　ヨコ：10cm　サイズ：8ブランド：HERMESエルメス(フランス)品名：革手袋カラー：ブラックフランス製フランスの高級皮革製品ブランドHERMESエルメスの革手袋です。とても柔らかいレザーで作られていて、肌に吸い付くようです。エルメスのHをかたどったバックルが飾りとして付いています。バックルにもエルメスのロゴが刻まれています。一目でエルメスとわかるデザインがスタイリッシュで素敵です。サイズ8になります。【状態の説明】中古品です。部分的に小さいスレキズ・ヨゴレがありますが、問題無くご使用いただけます。#HERMES#エルメス#パリ#革手袋#手袋#ブラック#フランス製#本革#レザー#高級#バックルM7457
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HERMES エルメス ケリー・グローブ 手袋 ブラック/GP レザー 8号 【432】2147400207733
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エルメス サロメ 手袋 グローブ Sサイズ ニット カシミヤ 100％ オークル グレー イエロー 箱付 HERMES（新品・未使用品） | フリマアプリ ラクマ
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