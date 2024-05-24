off-white \

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバーoffwhitehexnutリングサイズ6019号三連リングの１つで、新品購入しましたが、着用頻度落ちましたので出品します。こちらが欲しくて三連を買ったまであります。着用上の小傷などはありますが、気にならない程度です。箱もお付けしますよろしくお願いします。#OFFWHITE#vetements#BALENCIAGA#Nike
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