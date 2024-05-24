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安全靴　テクシーワークス　アシックス商事　スニーカー WX-0002　赤
商品番号 K12844727623
商品名

安全靴　テクシーワークス　アシックス商事　スニーカー WX-0002　赤
ブランド名 アシックスショウジ
特別価格 税込 2,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用　　27.5cm同じ靴を履いていまして、履き心地もたいへん気にいっています。この商品にかんしましてはリピート買いしており、試し履きも不要のためしておりません。写真の靴箱を発送の外箱として利用予定になります。【商品説明】・3E相当のラスト採用。・屈曲性・軽量性に配慮したソール設計。・足裏のアーチに沿うように設計されたインナーソール。・インナーソールつま先裏に汗のニオイを消臭する繊維MOFFを使用。　・夜間の視認性を向上させる反射材を使用。・プロテクティブスニーカー。JSAA規格A種/普通作業用・先芯：軽さと強度を兼ね備えた独自構造。登録実用新案第3211657号・スリップサイン：ソールの摩耗を確認できます。・耐久性を考慮し一番摩耗しやすいつま先にラバー風のPU材を採用。・アウターソールに耐油ラバーを採用。安全靴アシックス商事　スニーカーWX-0002　テクシーワークスメインカラー...レッドスニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/rouge882610.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle91266.html
http://narcologia.ru/goods/preference765438.html
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WX-0002(22.5cm　レッド): TEXCY WX（テクシーワークス）｜アシックス商事 公式サイト・通販
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