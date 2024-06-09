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ETTINGER 名刺入れ　カードケース
商品番号 L78225237617
商品名

ETTINGER 名刺入れ　カードケース
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※8/20限定の出品ページです。メルカリの販売手数料還元キャンペーンを利用して普段より安く出品しています。ETTINGERの名刺入れ牛革(ブライドルレザー)、ネイビー×イエローです数年前に名古屋の百貨店にて購入しましたが、数回使用しただけでずっと自宅にて保管していました。革にヨレ等の使用感はありません。目立ったキズもなくなくきれいな状態です。光加減によっては表面に細かなスリキズや跡が見えることがありますが、使い始めるとすぐについてしまうキズの範疇かと思います。内側には黒い点のようなものがついている部分があります。箱等の付属品はありません。
http://narcologia.ru/goods/manufacture64241.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce28055.html
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