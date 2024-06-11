⭐️【新品未使用　希少】FIBA バスケットボールワールドカップ　カナダキャップ⭐️

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商品詳細
【新品未使用】FIBAバスケットボール ワールドカップ カナダチームのキャップになります。インドネシアでカナダ戦を観戦した際に購入しました。国内ではおそらく購入出来ない貴重なキャップになります。大人サイズとなります。普段使いにも非常にかっこいいキャップだと思います。是非この機会に如何でしょうか？カラー···ホワイト
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