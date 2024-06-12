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WWE プロレス フィギュア ホーガン ゴールドバーグ スティング
商品番号 K14600664049
商品名

WWE プロレス フィギュア ホーガン ゴールドバーグ スティング
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WWEのプロレスフィギュアです開封品の中古品ですので箱、フィギュア共に多少の汚れはあります中古ショップで入手後は箱に入れた状態で飾っていましたゴールドバーグの右腿にリペイントした様な跡があります(画像10枚目)ダンボール梱包して宅急便にて発送手配いたしますそれではよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/conception635857.html
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