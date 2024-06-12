WWE プロレス フィギュア ホーガン ゴールドバーグ スティング

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商品詳細
WWEのプロレスフィギュアです開封品の中古品ですので箱、フィギュア共に多少の汚れはあります中古ショップで入手後は箱に入れた状態で飾っていましたゴールドバーグの右腿にリペイントした様な跡があります(画像10枚目)ダンボール梱包して宅急便にて発送手配いたしますそれではよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/conception635857.html
http://narcologia.ru/goods/approximate927720.html
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