クロムハーツ　コインケース

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商品詳細
◆クロムハーツのコインケースです。程よい大きさで使いやすく、外側にカードスロットもあります。中にもカード収納できますのでカードケースとしても使えます。使っていたので使用感はございますが革はクリームで補色・保革メンテしたてです。中古店購入の確実本物です。領収書写しが付属します。※※定型文での値下げ交渉はご遠慮下さい※※交渉ご希望の方は、数千円の範囲で必ず金額を添えて下さいますようお願い致します。
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