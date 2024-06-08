新品◆JUSTIN DAVIS◆COCO CHOKER◆40cm◆パール◆7万円

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商品詳細
商品詳細■ブランド：JUSTINDAVIS(ジャスティンデイビス)■品名：COCOCHOKER■サイズ：40cm■品番:SNJ027■付属品：ギャランティー（保証書）,ジップ袋■状態：新品未使用■定価：69,300円■生産終了品(廃盤)パールとクラウンを使用したネックレスです。今は販売されていない希少なネックレスになります。☆他にも大量に出品しておりますので是非ご覧下さい☆23日前
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