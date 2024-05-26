６面ダブル 喜平チェーンネックレス 11ｍｍ50ｃｍ ゴールド 18kgp ...

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今人気の喜平チェーンの中でも最高級の６面ダブルカットの喜平チェーンです。鏡面仕上げで光沢があり６面カットが綺麗に輝きます。太めサイズで存在感抜群です。60ｃｍとの重ね付けも◎クラスプ(留め具)は中折れ式になります。中折れフックはシンプルなデザインが美しく簡単に脱着可能で故障に強いのが特長です素材は今注目のステンレスです。アレルギー対応で傷がつきにくく水や汗に濡れても変色したり錆びる事はありません。耐久性が高くお手入れ不要で長くご愛用いただけます。18kコーティングが施されており輝きは本物です。素材 ステンレス カラー ゴールド（18ｋｇｐ）幅11mm長さ50cm重さ100g同じデザイン7ｍｍ9ｍｍ11ｍｍ13ｍｍ15ｍｍ幅ご用意しております。長さ60ｃｍタイプも御座いますので是非ご検討下さい。#ayk05_6面ダブル喜平チェーンその他ボールチェーン、マイアミキューバンチェーンやマンテルネックレス、18kgpアクセサリーなど取り扱っておりますので下記も是非ご覧下さい。#ayk05_6面喜平チェーン#ayk05喜平チェーン#ayk05アクセサリーコメント不要 こちらからご購入下さいmm⭐割引特典⭐・2点以上同時購入で総額から10%割り引き・リピート購入で5%割り引き させて頂きます！リピート購入、複数購入の場合お手数ですが購入前にコメント宜しくお願いします！●単品でのお値引きは承っておりません。●割り引きの併用は不可能となります。●複数購入割り引きは同時梱包ご容認いただける方のみとなります。※寸法、重量には若干の誤差がある場合が御座います。※商品のみお届けとなり、化粧箱や説明書等は付属致しません。※輸入品の為多少小さな小傷等がある場合が御座います。※入金確認後24時間以内に発送致します。ヒップホップ ストリート マイアミキューバンhiphop B系 キヘイ レゲエ 喜平 18金 18k gpgf