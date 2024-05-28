Chicago White Sox 59fifty 7 1/2 ビーブロ

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近年流行のビーブロカスタムが出始めたばかりの時に発売されたサイドパッチ付き59fiftyです。最近はビーブロと謳ってブラウンとグリーンの組み合わせの物が多く出ていますが、こちらはtimberlandのfieldbootにバチバチに合うようにカラーリングされた本物のビーブロカラーになります。1回着用しただけですので汚れやシミは無く美品です。【特徴】#ビーブロ#グレーアンダーバイザー#サイドパッチ【サービス】既に少しだけカーブがかかっておりますが、ご希望がありましたらツバをしっかりとカーブさせてお渡しする事も可能です。ご希望の場合は購入後の取引メッセージにてお知らせお願いいたします。カラー···ビーブロ