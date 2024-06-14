47ブランド フォーティセブン キャップ MVP アスレチックス ブラック

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‘47フォーティセブン一覧→#mgmf33369！注意事項！※こちらの商品はお安くお届けするため、ネコポスにて発送させていただきます。厚さ2.5センチの箱にいれての発送となりますので、必ずご理解の上ご購入ください。■ブランド/'47BRANDMVPCAP■素材/85%アクリル15%ウール■サイズ/ONESIZE(ワンサイズ)■寸法/頭周り約55cm-61cmツバ約7cm※多少の誤差ご了承下さい■チーム・カラー/アスレチックス(ブラック)※すべての’47キャップにブランドロゴシールと正規ホログラムシールが付いています。