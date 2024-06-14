ハワイアンジュエリー ブレスレット メンズ レディース ステンレス シルバー

★2023年からお求めやすい価格に変更！10,980円の所7400円に(^^)★エレガントな装いフィガロデザイン♪★ステンレス製なので海はもちろん温泉・汗でも黒ずみ、黄ばみ、錆びの心配ありません！★サイズも自分の丁度いいサイズに変更可能！★内側には角がなく滑らかな肌触りなので長時間装着可能！▲新品未使用！▲送料無料！▲安心の追跡番号での発送！▲即購入、大歓迎！▲最高品質のノンアレルギー素材使用！#LUXSiAアクセサリー↑他の商品も是非ご覧下さい！#LUXSiAステンレス商品↑金属アレルギーの方でも安心してご使用頂けます！\u003c商品説明\u003e●商品名:ハワイアンジュエリーブレスレットプルメリアスクロール●色:シルバー(ゴールド、ピンクもあります)●素材:ステンレススチール316L/PVDゴールド●サイズ:シルバー、7cm〜21.0cm(ゴールド、7cm〜18.5cm)(ピンク、7cm〜18.5cm)●総重量:6g●プレート幅:3.5cm●チェーン幅3mm★素材のステンレススチール316Lとは？金属アレルギーをお持ちの方やお肌がデリケートな方でも問題なく使用できるノンアレルギー素材となっております♪★プールやお風呂でも錆びない！医療用品にも使われているサージカルステンレス316L！高品質な素材で変色もせず•傷•汚れにも強く、半永久的な輝きを演出します！★ハワイでは愛する人から想いを込めてハワイアンジュエリーを贈る習慣があります！#プルメリアプルメリアを身につけると魅力的になると言われています♫花言葉 「気品」「親愛」「魅力」#スクロール(波)寄せては返す途切れることのない波。永遠に途切れることのない愛を表しています！高級 記念日 男 女 男女 ハワジュ ギフト プレゼント ステンレス K14シルバー ゴールド 金属アレルギー 変色しない プルメリア クリスマス クリスマスプレゼント メンズアクセサリー シルバーアクセサリー ビーチ ターコイズ ゴールドアクセサリー ペア #ブレスレット#シルバー#ハワイアンジュエリー#ハワイアン#サージカルステンレス



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