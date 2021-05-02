最終値下 VANS SKATE ERA 26.5 新品 スケートボード

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商品詳細
vansのスケートライン\"SKATECLASSICS\"のeraです。スケボー用に買いましたが履かないため出品します。インソールがPoPソールでスケボー用にクッショニングがよくなっています。新品未使用サイズ 26.5cmUS8.5シーン···スケートボード(スケボー)シーン···スケートボード(スケボー)スニーカー型···ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/sci-fi771747.html
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