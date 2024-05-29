NIKE ナイキ デストロイヤージャケット 牛革 ブルゾン 新品 サイズS ...

ご覧いただきありがとうございます。新品・未使用タグ付きです。※タグにはシールを剥がした後があります。値下げ交渉はご遠慮下さい。定価55000円NIKEWHITESPACEDESTROYERJACKETサイズS（詳細は画像にてご確認下さい）身幅54着丈64品番:DD6774-451販売価格:￥55,000（税込）付属品保存袋ナイキスポーツウェアTherma-FITホワイトスペースデストロイヤージャケットは、80年代のアスリートやコーチのために生み出されたデザインをベースに、冬の悪天候に対応する実用的なスタイルを実現。もともと暖かいウール構造にキルティング加工の裏地を施しているため、極寒の日も快適な着心地が持続。レザーの袖と、撥水ツイル素材の脇下とサイドパネルが雨をブロック。リブ仕様の裾、襟、袖口が、浸水を防ぎます。ジャケット、ブルゾン、ジャンパー、スタジャン、ライダーズジャケット、レザー、レザージャケット、レザーブルゾン、牛革



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