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限界価格です‼️ジャスティンデイビス ネックレス クロス リング
商品番号 E52545237298
商品名

限界価格です‼️ジャスティンデイビス ネックレス クロス リング
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティンデイビスのネックレスです！付けた感じチェーンに一つ一つ王冠が描かれててかっこいいです！！トップに関しましてはブラックストーンが輝いていて光を当てたりするとキラキラしています！！付属品箱、ケースギャランティーはございませんm(__)mチェーンサイズ60cm定価6万500円トップ定価5万8300円チェーントップセット定価11万8800円返品・返金・交換・クレーム❌材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/composite547154.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation229621.html
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