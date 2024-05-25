限界価格です‼️ジャスティンデイビス ネックレス クロス リング

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商品詳細
ジャスティンデイビスのネックレスです！付けた感じチェーンに一つ一つ王冠が描かれててかっこいいです！！トップに関しましてはブラックストーンが輝いていて光を当てたりするとキラキラしています！！付属品箱、ケースギャランティーはございませんm(__)mチェーンサイズ60cm定価6万500円トップ定価5万8300円チェーントップセット定価11万8800円返品・返金・交換・クレーム❌材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/composite547154.html
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