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26.0cm CONVERSE ALL STAR TRICOLINE OX WH
商品番号 X81517059547
商品名

26.0cm CONVERSE ALL STAR TRICOLINE OX WH
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバース　オールスター　トリコライン　ＯＸ　ホワイト㋱¥7,700（2023年2月20日発売）→お値下げ　￥5,900（23.4％OFF)オールスターのディテールアレンジモデル。ネイビーとレッドをラインで差し、コンバースらしいトリコロールカラーで仕上げたオールスター。ゴールドのハトメでアクセントをプラス。様々なスタイリングに活躍するホワイト、ライトグレイ、ネイビーの3カラー展開。素材UPPER:キャンバスOUTSOLE:ラバー原産国：インドネシア#CONVERSE#ALLSTAR#JACKPURCELL#ONESTAR#MUSIC#DANCEメインカラー...ホワイト人気モデル...converseオールスタースニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/symmetric594045.html
http://narcologia.ru/goods/revamp786322.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial215116.html

26.0cm CONVERSE ALL STAR TRICOLINE OX WH
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