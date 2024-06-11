26.0cm CONVERSE ALL STAR TRICOLINE OX WH

コンバース オールスター トリコライン ＯＸ ホワイト㋱¥7,700（2023年2月20日発売）→お値下げ ￥5,900（23.4％OFF)オールスターのディテールアレンジモデル。ネイビーとレッドをラインで差し、コンバースらしいトリコロールカラーで仕上げたオールスター。ゴールドのハトメでアクセントをプラス。様々なスタイリングに活躍するホワイト、ライトグレイ、ネイビーの3カラー展開。素材UPPER:キャンバスOUTSOLE:ラバー原産国：インドネシア#CONVERSE#ALLSTAR#JACKPURCELL#ONESTAR#MUSIC#DANCEメインカラー...ホワイト人気モデル...converseオールスタースニーカー型...ローカット(Low)



26.5cm CONVERSE ALL STAR TRICOLINE OX WH | フリマアプリ ラクマ



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